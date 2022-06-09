Стойка шасси загорелась у пассажирского самолета при посадке в Сочи

У самолета, выполнявшего рейс Казань — Сочи, при посадке загорелась стойка шасси, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Пассажиров начали эвакуировать.

Boeing 737 приземлился. На борту летевшего из Казани лайнера находились около 200 человек.

«Проводится эвакуация», — уточнил источник.

Пожар, по данным Telegram-канала «112», оперативно потушили. Пострадавших нет. Принимавший борт аэропорт работает в штатном режиме.