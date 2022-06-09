facebook_pixel
    09 июня 2022, 20:12

    Стойка шасси загорелась у пассажирского самолета при посадке в Сочи

    «Интерфакс»: стойка шасси загорелась у Boeing 737, выполнявшего рейс Казань — Сочи

    Александра Ломейко

    У самолета, выполнявшего рейс Казань — Сочи, при посадке загорелась стойка шасси, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Пассажиров начали эвакуировать.

    Boeing 737 приземлился. На борту летевшего из Казани лайнера находились около 200 человек.

    «Проводится эвакуация», — уточнил источник.

    Пожар, по данным Telegram-канала «112», оперативно потушили. Пострадавших нет. Принимавший борт аэропорт работает в штатном режиме.