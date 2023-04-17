Происшествия 17 апреля 2023, 17:32 Стойка шасси сломалась у самолета L-410 во время вылета из Якутска СКР: в Якутске у самолета L-410 при взлете сломалась стойка шасси Пресс-служба Следственного комитета

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В Якутске у самолета L-410 при взлете сломалась передняя стойка шасси. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным ведомства, ЧП случилось 17 апреля на аэродроме Маган. Воздушное судно готовилось совершить учебный полет, однако при взлете надломилась передняя стойка шасси и борт завалился на бок.

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«На борту самолета находились пять членов экипажа, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта следователи осматривают место происшествия. Также опрашиваются члены экипажа и проводятся другие мероприятия, направленные на выяснение причин случившегося.

В конце марта самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Волгоград, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Причиной стало ложное срабатывание датчика разгерметизации. На борту лайнера находились 187 человек. Посадка прошла в штатном режиме.