Происшествия 07 февраля 2024, 18:25 Стоявшую на тротуаре пенсионерку сбили сразу две иномарки в Петербурге

Читать 360tv в

В Пушкине при столкновении двух иномарок пострадала стоявшая на тротуаре пенсионерка. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На пересечении Октябрьского бульвара и Церковной улицы столкнулись Kia и Ford, которые ехали в попутном направлении. От удара обе машины отбросило на тротуар, где стояла 71-летняя женщина. В аварии пострадала пенсионерка и сидящая за рулем Ford 31-летняя женщина. Обеих госпитализировали. Проводится проверка.

Авторы: