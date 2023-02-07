Эксклюзив 07 февраля 2023, 14:14 «Стояли в одних трусах». Четверо парней разделись в лифте в Казани Четверо парней сняли штаны в лифте в Казани

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Четверо совершеннолетних парней сняли штаны в лифте многоэтажки в Казани на улице Разведчика Ахмерова, 7. Происходящее попало в камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что молодые люди зашли в лифт, смеясь, нажали сразу на много кнопок и тут же начали раздеваться. В какой-то момент они заметили камеру, но не испугались, а, кажется, снова развеселились. Охрана дома вызвала полицию. В беседе с «360» сотрудница охраны предположила, что парни были пьяны: один из них уронил в подъезде телефон и паспорт.

«Я не знаю, то ли пьяные, то ли что… пришли, стояли там, в подъезде, в лифте в трусах, со спущенными штанами в руках», — вспомнила она.

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Потерянные документы охранникам принес один из жильцов. Владелец почему-то не пришел за ними, зато пришли его друзья.

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«Требовали у моей коллеги, чтобы она отдала документы им. Она отказалась, сказала, пусть сам придет. Полицию она вызвала», — сообщила представительница охраны.

По словам женщины, двое из парней снимают в этом доме квартиру. Раньше подобного поведения за ними не замечали.