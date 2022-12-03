Происшествия 03 декабря 2022, 18:41 «Стоит почти 10 тысяч»: Жительница Екатеринбурга заперла людей в отделении почты из-за кражи телефона Женщина из Екатеринбурга закрыла людей в почтовом отделении якобы из-за кражи телефона Pxhere

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Жительница Екатеринбурга не выпускала людей из отделения почты. Она закрыла выход из-за того, что кто-то из посетителей якобы украл ее телефон, сообщил Telegram-канал «Подъем».

Случай произошел в отделении Почты России на улице Бебеля в Екатеринбурге. Женщина заблокировала входную дверь и требовала, чтобы каждый находящийся в помещении показывал карманы. Она думала, что у нее украли телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

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«Я была здесь, заняла очередь как положено, телефон пропал. Я не буду открывать дверь, мой телефон стоит почти 10 тысяч рублей», — сказала женщина.

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Она ждала, когда посетители покажут ей карманы и сумки, но никто этого делать не стал. Они назвали потерпевшую неадекватной, когда женщина с агрессией блокировала выход всем, в том числе пенсионерам. Правоохранители начали проверку после случившегося.

«Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 11. На место происшествия выезжал наряд вневедомственной охраны», — отметили в ведомстве.

По результатам разбирательства будет принято решение.