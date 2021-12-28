Стихийный мемориал возник на месте гибели Просвирнина в Москве

На месте гибели журналиста и основателя националистического издания «Спутник и Погром»* в Москве Егора Просвирнина образовался стихийный мемориал. Об этом сообщило РИА «Новости».

Люди оставляют записки и букеты цветов. На столбе рядом с местом гибели прикрепили фотографию Просвирнина. Коммунальные службы не мешают образованию мемориала.

Накануне, 27 декабря, голый мужчина выпал из окна с ножом в руке на Тверском бульваре в Москве. Он получил смертельные травмы и умер до прибытия врачей. Погибшим оказался основатель националистического интернет-издания «Спутник и Погром»* Егор Просвирнин. Ему было 35 лет.

СМИ со ссылкой на источники написали, что в момент гибели Просвирнин находился под действием наркотиков. Известно также, что перед смертью Просвирнин ссорился с женой, о чем он рассказывал в Twitter. В момент гибели он, по предварительной информации, находился в квартире один. Предположительно, он покончил с собой. Однако в издании «Спутник и Погром»* настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, «ни о каком суициде не было и речи».

* «Спутник и Погром» — издание, признанное содержащим экстремистские материалы.