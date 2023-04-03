Происшествия 03 апреля 2023, 09:19 Стихийный мемориал создали на месте гибели Татарского в Петербурге РИА «Новости» показало стихийный мемориал в память Татарского в Петербурге РИА «Новости»

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Петербуржцы начали приносить цветы к месту, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Стихийно образовавшийся мемориал на пересечении Университетской набережной и пятой линии Васильевского острова показало РИА «Новости».

На кадрах можно увидеть красные гвоздики, возложенные у постамента фонаря. Там же неравнодушные поставили портрет Татарского. Некоторые люди останавливают возле мемориала, что рассмотреть его.

Взрыв произошел в кафе на Университетской набережной вечером 2 апреля. Владлен Татарский проводил в заведении свой творческий вечер. По предварительной информации, на мероприятии к нему подошла девушка и вручила бюст, в котором находилась взрывчатка.

Военный корреспондент погиб на месте. По последним данным от Минздрава России, 32 человека пострадали, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.

По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве общеопасным способом. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что разрушенное кафе ранее принадлежало ему.