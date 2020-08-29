Степной пожар уничтожил 10 тыс га в Оренбургской области
Пламя не перекинется на деревья, уверяют спасатели.
Крупный степной пожар достиг и другого села в Оренбургской области 28 августа. В 500 метрах от Илека загорелась сухая трава. В 15:37 пожар локализовали на площади 360 квадратных метров. Сгорело 18 нежилых надворных построек, огонь прошелся по ста гектарам сухой растительности.
Ранее огонь из степей перекинулся на поселок Колтубановский Бузулукского района в Оренбургской области, писало ИА НСН. Площадь пожара — более 1,5 тысячи квадратных метров. Повреждены 11 домов и 12 надворных построек. В районе бедствия введен режим ЧС.
Пламя в регионе тушат пожарная авиация и спецпоезда.
Несколько возгораний сухой травы зафиксировали и в Оренбурге. Там тушение осложняет сильный ветер.
Всего в России огнем охвачены более 70 тысяч гектаров. С самыми крупными очагами борются в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.