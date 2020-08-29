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    29 августа 2020, 11:31

    Степной пожар уничтожил 10 тыс га в Оренбургской области

    Алена Макаренко

    Природный пожар уничтожил 10 тысяч гектаров растительности в районе села Советское Оренбургской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
    Степной пожар уничтожил 10 тыс га в Оренбургской области

    Пламя не перекинется на деревья, уверяют спасатели.

    Крупный степной пожар достиг и другого села в Оренбургской области 28 августа. В 500 метрах от Илека загорелась сухая трава. В 15:37 пожар локализовали на площади 360 квадратных метров. Сгорело 18 нежилых надворных построек, огонь прошелся по ста гектарам сухой растительности.

    Ранее огонь из степей перекинулся на поселок Колтубановский Бузулукского района в Оренбургской области, писало ИА НСН. Площадь пожара — более 1,5 тысячи квадратных метров. Повреждены 11 домов и 12 надворных построек. В районе бедствия введен режим ЧС.

    Пламя в регионе тушат пожарная авиация и спецпоезда.

    Несколько возгораний сухой травы зафиксировали и в Оренбурге. Там тушение осложняет сильный ветер.

    Всего в России огнем охвачены более 70 тысяч гектаров. С самыми крупными очагами борются в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

    Новости SMI.FM