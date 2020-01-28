Степи загорелись на Кубани. Видео

Около станицы Старотитаровской Краснодарского края произошел пожар. На месте происшествия работают пожарные расчеты. МЧС края сообщило, что о пострадавших пока ничего не известно.

Издание «Живая Кубань» со ссылкой на очевидцев утверждает, что огонь потихоньку подбирается к торговому центру Bazzar. О причинах возгорания ничего не сообщается. Судя по кадрам горит сухая трава в степях.

По данным МЧС Краснодарского края, с начала года в регионе было зафиксировано около 440 пожаров. В них погибли более 20 человек и 15 получили травмы разной степени тяжести.