В первый момент после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Ступино стены ходили ходуном. Об этом «360» рассказали жители дома.

«У нас большой информации нет, взрыв в соседнем подъезде, есть погибшие. Стены ходуном ходили, был сильный хлопок», — сообщил Александр.

Елена призналась, что изначально приняла взрыв за землетрясение или разорвавшуюся бомбу.

«Был сильный хлопок, подумала, что землетрясение или бомбы летают. Спустя 10 минут поняли, на что похоже — на газ. Сначала испугались, потом стали собирать документы, у нас ребенок маленький», — рассказала она.

По ее словам сильно пострадали этажи с третьего по пятый третьего и четвертого подъездов.

«С нами никто не связывался, полиция спросила максимум, почему идем через ограждение, показал прописку. Везем пока ребенка во вторую квартиру, но там голые стены, туалет надо ставить прямо сейчас», — добавил Николай.

Утром 11 апреля произошел взрыв газа в квартире на четвертом этаже. При происшествии погибли два человека, еще четыре госпитализированы в городскую больницу.