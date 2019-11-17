Стена жилого дома рухнула в Уссурийске

Стена в одной из квартир жилого дома в Уссурийске обрушилась вечером 16 ноября. Здание признали аварийным еще в 2012 году. Спасатели эвакуировали людей и обесточили дом.

Как сообщила пресс-служба Уссурийского городского округа, обрушение произошло в нежилой квартире дома № 151 на улице Пушкина. Сигнал от жителей поступил в Единую дежурную диспетчерскую службу в 21:41 (14:21 по Москве). На место ЧП выехали пожарные, полиция и бригада скорой медицинской помощи.

Экстренные службы эвакуировали 13 человек, из них двух детей. Пострадавших в результате инцидента нет. На первом этаже, где рухнула стена люди не жили, однако время от времени жильцы видели ночующих в заброшенной квартире бомжей. К счастью, рухнувшая стена не была несущей. Людям предложили поселиться на время в гостинице, но все они решили вернуться в свои квартиры.

На место аварии прибыли губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. Эту двухэтажку построили еще в 1937 году. В 2012 году дом признали аварийным. Его включили в программу переселения из аварийного и ветхого жилья. Люди получат квартиры в новом доме, а пока им предложат жилье из маневренного фонда.