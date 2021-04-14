Стена жилого дома обрушилась в Самаре

Стена многоквартирного трехэтажного жилого дома обрушилась в Самаре. Из здания эвакуировали пять детей и 14 взрослых, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ЧП произошло около 07:30 на улице Садовая. По предварительным данным, никто не пострадал. Людей из аварийного дома в ближайшее время должны переселить во временное жилье.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, правоохранители и сотрудники прокуратуры. В рамках проверки будет дана оценка работе должностных лиц, которые отвечали за содержание и ремонт дома.

Ранее стало известно об обрушении крыши и части стены на территории ТЭЦ в Тамбове. По предварительным данным, из-под завалов извлекли четырех человек.