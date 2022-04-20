Стена ветхого детсада начала разваливаться в поселке Карелии

В поселке Ильинский Олонецкого района Республики Карелия в действующем детском саду начала разрушаться стена. Дыра в здании образовалась рядом с помещением, к которому прилегает кухня.

В связи с таким происшествием администрация учреждения предложила временно оставлять детей дома или приводить в дежурную группу, которая работает с 8:00 до 12:00. Как сообщает karelinform.ru со ссылкой на публикации региональных СМИ, новое здание детского сада уже построено, но организация не может переехать в него из-за проблем с получением лицензии.

Новое здание было подготовлено к приему детей еще в декабре 2021 года, однако администрация до сих пор не может оформить лицензию по вопросам эпидемиологического законодательства.