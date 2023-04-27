Происшествия 27 апреля 2023, 13:47 Стена строящегося кирпичного дома обвалилась в Татарстане МЧС: стена строящегося дома рухнула в деревне в Татарстане, под завалами могут быть люди Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Стена строящегося трехэтажного дома рухнула в деревне Куюки Пестречинского района в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по республике в Telegram-канале.

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Оперативные службы получили сообщение о ЧП в 11:46, на место выехали пожарные и спасатели. Ведутся поисково-спасательные работы.

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По предварительном данным, произошло обрушение стены с третьего по второй этаж на торцевой стороне дома.

«Под завалами могут находиться люди. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — сообщили в ведомстве.

Причины происшествия официально не называются. На опубликованных кадрах видно, что обрушился вентиляционный фасад дома, остальная конструкция — бетонные панели и утеплитель — осталась нетронутой.