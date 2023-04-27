27 апреля 2023, 13:47
Стена строящегося кирпичного дома обвалилась в Татарстане
МЧС: стена строящегося дома рухнула в деревне в Татарстане, под завалами могут быть люди
Стена строящегося трехэтажного дома рухнула в деревне Куюки Пестречинского района в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по республике в Telegram-канале.
Оперативные службы получили сообщение о ЧП в 11:46, на место выехали пожарные и спасатели. Ведутся поисково-спасательные работы.
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По предварительном данным, произошло обрушение стены с третьего по второй этаж на торцевой стороне дома.
«Под завалами могут находиться люди. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — сообщили в ведомстве.
Причины происшествия официально не называются. На опубликованных кадрах видно, что обрушился вентиляционный фасад дома, остальная конструкция — бетонные панели и утеплитель — осталась нетронутой.
Татарстан
МЧС РФ
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