Стена старинной усадьбы частично обрушилась на автомобиль в Екатеринбурге

Стена усадьбы купца Ваганова частично обрушилась в центре Екатеринбурга. Тротуар рядом со зданием и припаркованную тут же машину засыпало кирпичами.

ЧП произошло на улице Радищева, недалеко от торгового центра «Гринвич». В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате никто не пострадал, сообщила kp.ru.

По данным издания, еще восемь лет назад Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области постановило, что объект культурного значения необходимо сохранить.

На видео, которые опубликовали в соцсетях очевидцы случившегося, видно, что стена усадьбы была закрыта зеленой сеткой и огорожена лентами. Вероятно, на этом работы по сохранению исторического здания закончились.

Усадьба купца Ваганова была построена в 1911 году. Комплекс зданий состоит из торговой лавки, дома и флигеля.