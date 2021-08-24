Стена школьного хозблока обрушилась в Новосибирске

Стена школьного здания в хозяйственном блоке обрушилась в Новосибирске. Никто не пострадал, школа давно не эксплуатировалась.

Обрушение произошло поздно вечером, сигнал об этом в дежурную-диспетчерскую службу поступил в 21:59. Стена обрушилась у отдельно стоящего одноэтажного кирпичного строения на территории школы № 57 в Дзержинском районе. Об этом сообщили в МЧС.

«Площадь обрушения стены в хозяйственном блоке школы составила 30 квадратных метров. Здание образовательного учреждения находится на капитальном ремонте с 2018 года», — рассказали в ведомстве.

Источник фото: пресс-служба МЧС

Администрация школы рассказала, что в начале июля у здания обрушилась кровля, теперь упала стена.

На место ЧП были направлены 11 человек и четыре единицы техники от Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска (МАСС). От МЧС на разбор завалов выделили 11 человек и три единицы техники.

Администрация района в ближайшее время примет решение о дальнейшей эксплуатации строения.