Стена обрушилась в здании приморской школы

В здании школы в селе Воздвиженка Приморского края обрушилась стена. В этом крыле учились дети начальных классов.

Никто из персонала учебного учреждения или учеников не пострадал, сообщили в прокуратуре Приморского края.

«По требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен, на месте работают специалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в прокуратуре.

На дистанционное обучение перевели около 220 детей.

В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа изданию VL.ru сообщили, что стена обрушилась в крыле, где учились дети начальных классов. Сейчас в школе проходит экспертиза.

«Обрушение произошло в старом крыле школы 1953 года постройки. Всего в школе занимаются 487 человек, в старом крыле — около 200 учеников начальных классов. Сейчас решается вопрос, можно ли продолжать обучение детей в новом крыле», — сообщили журналистом в администрации.

На месте работают специалисты, выясняются обстоятельства произошедшего.

Накануне вспышку кишечной инфекции обнаружили в одной из школ в Белоглинском районе Краснодарского края. В районную больницу госпитализированы 13 детей. Роспотребнадзор организовал эпидемическое расследование. Районной прокуратурой организована проверка.