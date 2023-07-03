Эксклюзив 03 июля 2023, 17:19 Стена обрушилась в здании института Латинской Америки РАН Источник «360» сообщил об обрушении стены в здании института Латинской Америки РАН Викимедиа

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Часть стены обрушилась в цокольном этаже здания Института Латинской Америки Российской академии наук на улице Большая Ордынка в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Он пояснил, что речь идет о части доме усадьбы Долговых — Жемочкиных, где уже несколько лет работает институт РАН. Общая площадь разрушения стены составила 1,5 метра.

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Прибывшие на место спасатели вывели из поврежденного помещения 10 человек. Источник отметил, что существует угроза дальнейшего разрушения части стены памятника архитектуры.