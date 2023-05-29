Происшествия 29 мая 2023, 20:30 Стена обрушилась в апартаментах на 60-м этаже в «Москва-Сити» Стена обвалилась в «Москва-Сити» во время строительных работ в апартаментах

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В бизнес-центре «Москва-Сити» обвалилась стена. Об этом сообщил Telegram-канал «Маленькие большие новости» со ссылкой на источника.

По имеющимся данным, стена обвалилась во время строительных работ. Судя по кадрам, это произошло около панорамного окна. На месте обрушения лежит большой бетонный кусок. По всей комнате лежат осколки.

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Площадь разрушения составила три квадратных метра. Пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Mash, стена обрушилась в апартамента одной из башен Neva Towers на 60-м этаже. Подробности случившегося выясняются.

В середине мая произошло еще одно происшествие в «Москва-Сити». С 10 этажа жилого небоскреба упал промышленный альпинист, когда мыл фасад здания. Мужчина пробил спиной стеклянный купол второго этажа и приземлился на козырек. Альпинист выжил.