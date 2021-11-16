Стена недостроенной «Пятерочки» рухнула на севере Москвы

В Москве обрушилась стена нежилого здания, сообщил «360» источник в экстренных службах. На место происшествия послали пять нарядов скорой помощи.

Обрушение произошло на Хорошевском шоссе, на территории временного закрытого ТЦ «На Беговой».

По имеющимся данным, в здании готовились открыть «Пятерочку». Одна из стен будущего магазина рухнула.

У ТЦ работают полицейские, приехали пять машин скорой помощи. Данные о пострадавших не поступали.