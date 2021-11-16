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    16 ноября 2021, 19:23

    Стена недостроенной «Пятерочки» рухнула на севере Москвы

    Источник «360»: в ТЦ «На Беговой» в Москве рухнула стена «Пятерочки»

    Александра Ломейко, Алла Морген

    В Москве обрушилась стена нежилого здания, сообщил «360» источник в экстренных службах. На место происшествия послали пять нарядов скорой помощи.

    Обрушение произошло на Хорошевском шоссе, на территории временного закрытого ТЦ «На Беговой».

    По имеющимся данным, в здании готовились открыть «Пятерочку». Одна из стен будущего магазина рухнула.

    У ТЦ работают полицейские, приехали пять машин скорой помощи. Данные о пострадавших не поступали.