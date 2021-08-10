Стена филармонии в Симферополе обрушилась при реконструкции

В центре Симферополя при реконструкции частично обрушилось здание филармонии. Это произошло рано утром во вторник. На месте работает следственная группа, сообщили в региональном СК.

На видео с места происшествия можно заметить, что часть стены здания филармонии обрушилась на строительные леса, которые погнулись.

Сотрудники полиции и спасатели в целях безопасности оцепили квартал.

По предварительной версии, при работах по реконструкции была повреждена несущая стена. При обрушении никто не пострадал.

Источник: пресс-служба СК

Глава следственного управления Владимир Терентьев поручил провести проверку по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. Ситуация взята под контроль.

СК устанавливает, кто являлся заказчиком и исполнителем работ, в каких объемах она была выполнена, а также оценивает причиненный ущерб.

Проверку начала и прокуратура Крыма. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при работах по реконструкции здания, а также действиям госучреждения, в чьем ведении находится объект культурного наследия.