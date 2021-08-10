Стена филармонии в Симферополе обрушилась при реконструкции
В центре Симферополя при реконструкции частично обрушилось здание филармонии. Это произошло рано утром во вторник. На месте работает следственная группа, сообщили в региональном СК.
На видео с места происшествия можно заметить, что часть стены здания филармонии обрушилась на строительные леса, которые погнулись.
Сотрудники полиции и спасатели в целях безопасности оцепили квартал.
По предварительной версии, при работах по реконструкции была повреждена несущая стена. При обрушении никто не пострадал.
Глава следственного управления Владимир Терентьев поручил провести проверку по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. Ситуация взята под контроль.
СК устанавливает, кто являлся заказчиком и исполнителем работ, в каких объемах она была выполнена, а также оценивает причиненный ущерб.
Проверку начала и прокуратура Крыма. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при работах по реконструкции здания, а также действиям госучреждения, в чьем ведении находится объект культурного наследия.