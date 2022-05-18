Стена дома-памятника мещанина И. С. Замятина обвалилась в Тюмени

Стена дома-памятника мещанина И. С. Замятина, который возвели в 1872 году, обвалилась в Тюмени. При этом здание считается объектом культурного наследия. Об этом сообщил NashGorod.ru.

Дом находился на улице Первомайской. Прошлой осенью у здания сняли крышу и до нынешнего времени оно простояло без нее. Причиной обрушения послужили ливни. Вода также мешает и жителям города. Она затопила улицы и не дает людям перемещаться.