Стеллажи с растениями загорелись и сами потухли в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 16:50 Поделиться Telegram

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Viber Стеллажи с растениями загорелись и сами потухли в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел в Невском районе Санкт-Петербурга. Стеллажи с растениями загорелись, а потом потухли без посторонней помощи, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Очевидцы позвонили в экстренные службы, но когда приехали пожарные, огня уже не было. До этого он успел распространиться на пять квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

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