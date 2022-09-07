Стеллажи с растениями загорелись и сами потухли в Санкт-Петербурге | 360°

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Стеллажи с растениями загорелись и сами потухли в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел в Невском районе Санкт-Петербурга. Стеллажи с растениями загорелись, а потом потухли без посторонней помощи, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Очевидцы позвонили в экстренные службы, но когда приехали пожарные, огня уже не было. До этого он успел распространиться на пять квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

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