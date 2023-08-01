Эксклюзив 01 августа 2023, 10:38 «Стекла задрожали». Житель Одинцова — о взрыве беспилотника Житель Одинцова рассказал, что после взрыва БПЛА в его квартире задрожали стекла РИА «Новости»

Читать 360tv в

После взрыва беспилотного летательного аппарата в Одинцове сильно задрожали стекла в квартирах многоэтажных домов. Об этом «360» сообщил местный житель.

«Мы живем на окраине Одинцова, в начале четырех утра проснулись от громкого взрыва. Волна была, стекла задрожали. Но самой вспышки я не видел», — сказал он.

Реклама

В ночь на 1 августа силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Наро-Фоминским и Одинцовским округами, сообщало министерство обороны. Еще один дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего он рухнул на территории «Москва-Сити».

Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что в результате падения БПЛА никто не пострадал.

Ранее жительница Одинцовского городского округа рассказала «360», что звук от падения беспилотника был гораздо громче, чем в ходе похожей атаки 30 июля. По ее словам, от окон она услышала звук, похожий на гул.