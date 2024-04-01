Эксклюзив 01 апреля 2024, 14:40 Стекла выбило в воронежском кафе после взрыва МВД: взрывной волной в кафе Воронежа на улице Ленина выбило стекла Телеканал «360»

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Витринные стекла выбило взрывом в одном из кафе на улице Ленина в Воронеже. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе, расположенном на улице Ленина, и последующим хлопке внутри помещения. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства», — прокомментировали в полиции.

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Ранее в распоряжении «360» появилось новое видео с места взрыва в воронежском кафе. Причиной взрыва могла стать брошенная в окно граната. По неподтвержденной информации, пока это главная версия следствия.