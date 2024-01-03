Происшествия 03 января 2024, 17:46 Стекла выбило в магазине белгородского села Замостье при обстреле ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли села Замостье и Муром, повреждены магазин и частный дом РИА «Новости»

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Под огнем украинских боевиков вечером 3 января оказалось белгородское село Замостье Грайворонского округа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Однако при обстреле повреждения получило здание местного магазина.

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«Выбиты окна и посечен фасад», — уточнил Гладков.

По его словам, на место происшествия уже прибыли сотрудники оперативных служб.

ВСУ также атаковали село Муром Шебекинского городского округа. Дрон-камикадзе сбросил на населенный пункт осколочный боеприпас.

«Пострадавших нет. Поврежден частный жилой дом — выбиты окна и посечен фасад», — отметил губернатор Белгородской области.

В результате дневного обстрела жители еще трех белгородских сел остались без света. Аварийные бригады направят на место происшествия по согласованию с Минобороны.