03 января 2024, 17:46
Стекла выбило в магазине белгородского села Замостье при обстреле ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли села Замостье и Муром, повреждены магазин и частный дом
Под огнем украинских боевиков вечером 3 января оказалось белгородское село Замостье Грайворонского округа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. Однако при обстреле повреждения получило здание местного магазина.
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«Выбиты окна и посечен фасад», — уточнил Гладков.
По его словам, на место происшествия уже прибыли сотрудники оперативных служб.
ВСУ также атаковали село Муром Шебекинского городского округа. Дрон-камикадзе сбросил на населенный пункт осколочный боеприпас.
«Пострадавших нет. Поврежден частный жилой дом — выбиты окна и посечен фасад», — отметил губернатор Белгородской области.
В результате дневного обстрела жители еще трех белгородских сел остались без света. Аварийные бригады направят на место происшествия по согласованию с Минобороны.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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