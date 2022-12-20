Происшествия 20 декабря 2022, 18:27 Стекла выбило у Nissan после ДТП во Владивостоке

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Серьезное ДТП произошло неподалеку от остановки «Магнитогорская» во Владивостоке. Там столкнулись Toyota Allion и Nissan Cube. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Авария оказалась настолько сильной, что у Nissan Cube выбило окна со стороны водителя. Осколки разлетелись по трассе. Кроме того, у машины повредился задний бампер.

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Информации о том, в каком состоянии находится водитель, не поступало. При этом второй автомобиль практически не повредился.

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