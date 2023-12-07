Происшествия 07 декабря 2023, 18:58 Стекла в домах белгородского села Графовка выбило из-за обстрела ВСУ Гладков: обстрел ВСУ повредил 3 дома и административное здание в селе Графовка РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что село Графовка Краснояружского района подверглось обстрелам со стороны ВСУ. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Повреждения получили три частных дома — осколками выбиты стекла, посечены заборы. Уточняется, что в селе повреждено административное здание. Специальная комиссия оценит нанесенный ущерб и сделает замеры для восстановительных работ.

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Украинские военные усилили обстрелы Белгородской области с начала июня. ВСУ бьют по населенным пунктам артиллерийскими снарядами, а также применяют беспилотники.

Из-за украинского обстрела часть села Вязового Краснояружского района осталось без электричества. В Грайворонском городском округе ВСУ атаковали село Козинка.