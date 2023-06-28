28 июня 2023, 23:48
«Стекла полетели». Жители Донецка рассказали об очередном обстреле со стороны ВСУ
Жители Донецка рассказали, что обстрел со стороны ВСУ застал их за домашними делами
Во время очередного обстрела со стороны ВСУ 28 июня жители Донецка занимались бытовыми делами, сообщили «Известия». Очевидцы произошедшего рассказали изданию, что в момент прилета снарядов делали ремонт и ехали в машинах.
Украинские военные обстреляли городские кварталы из РСЗО.
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«Вон обои обдирала с внучкой, а дочка вышла сюда (в комнату — прим. ред.), а тут — взрыв, стекла полетели и все. Вот, упала с внучкой, пока бежала. Вот так вот, это у меня уже второй раз все вылетает», — рассказала жительница пострадавшей многоэтажки Людмила.
Горожанин Сергей отметил, что ехал по мосту, когда увидел след от снаряда в дороге. Он остановился, чтобы помочь пострадавшему земляку, но мужчина от полученных ранений погиб.
Ранее мэр Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки на Кировский район Донецка погибли два человека, еще пятеро пострадали. Среди них — две девочки 13 и 14 лет, власти продолжили уточнять информацию о раненых и погибших. Днем ранее после обстрела ВСУ погибла мирная жительница столицы ДНР.
ВСУ
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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