Происшествия 28 июня 2023, 23:48 «Стекла полетели». Жители Донецка рассказали об очередном обстреле со стороны ВСУ Жители Донецка рассказали, что обстрел со стороны ВСУ застал их за домашними делами РИА «Новости»

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Во время очередного обстрела со стороны ВСУ 28 июня жители Донецка занимались бытовыми делами, сообщили «Известия». Очевидцы произошедшего рассказали изданию, что в момент прилета снарядов делали ремонт и ехали в машинах.

Украинские военные обстреляли городские кварталы из РСЗО.

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«Вон обои обдирала с внучкой, а дочка вышла сюда (в комнату — прим. ред.), а тут — взрыв, стекла полетели и все. Вот, упала с внучкой, пока бежала. Вот так вот, это у меня уже второй раз все вылетает», — рассказала жительница пострадавшей многоэтажки Людмила.

Горожанин Сергей отметил, что ехал по мосту, когда увидел след от снаряда в дороге. Он остановился, чтобы помочь пострадавшему земляку, но мужчина от полученных ранений погиб.

Ранее мэр Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки на Кировский район Донецка погибли два человека, еще пятеро пострадали. Среди них — две девочки 13 и 14 лет, власти продолжили уточнять информацию о раненых и погибших. Днем ранее после обстрела ВСУ погибла мирная жительница столицы ДНР.