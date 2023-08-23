Происшествия 23 августа 2023, 08:45 Стекла на трех этажах выбило в башне «Нева-Тауэр» после падения беспилотника ТАСС: в башне Москвы-Сити выбило стекла после падения сбитого БПЛА РИА «Новости»

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Украина попыталась атаковать Москву тремя беспилотниками 23 августа. Дроны сбили, один из них попал в строящееся здание в комплексе Москва-Сити. В башне «Нева-Тауэр» выбило стекла на трех этажах, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«После падения сбитого БПЛА нарушено остекление на уровне 11-го, 12-го, 13-го этажей на площади около 100 квадратных метров», — рассказал источник агентства.

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В Минобороны России сообщили, что два из атакующих столицу дрона уничтожили средствами ПВО над территорией Можайского и Химкинского городских округов, еще один подавили средства радиоэлектронной борьбы. Этот беспилотник врезался в башню делового центра, обошлось без жертв.

Последствия падения БПЛА в Москва-Сити сняли на видео. На кадры попали выбитое окно и копоть в высотке, поврежденные стекла в пятиэтажке неподалеку. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что экстренные службы осматривают территорию.

Ранее жители микрорайона Старбеево в Химках рассказали о падении обломков другого беспилотника, дрон повредил стену здания. По словам очевидцев, было три взрыва, последний — самый сильный.