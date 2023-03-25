Происшествия 25 марта 2023, 21:44 Приезжего стажера-следователя заподозрили в расчленении товарища в Подольске Baza: стажера-следователя из МВД задержали по подозрению в убийстве за денежный долг РИА «Новости»

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Следователя, который проходил стажировку в МВД, заподозрили в убийстве и расчленении своего друга из-за денежного долга. Об этом рассказали журналисты издания Baza.

По предварительной версии, должник умер в начале марта. 10 числа этого месяца сотрудники полиции нашли человеческую ногу в одном из мусорных баков Подольска. Ее отправили на ДНК-экспертизу. Также начались розыскные мероприятия.

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На подозреваемого вышли спустя две недели. Его задержали в ночь на 25 марта. Им оказался полицейский, недавно переехавший в Подольск из Краснодара.

По предварительной версии следствия, подозреваемый недавно вышел на стажировку на новом месте работы. Свое назначение он решил отметить с другом. Однако торжество закончилось на трагической ноте. Следователи предполагают, что их незадачливый коллега сначала убил товарища, а после решил избавиться от тела путем расчленения.

Подозреваемого уже допросили. Тот рассказал, что напал на товалища из-за долга в размере 150 тысяч рублей долга.