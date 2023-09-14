Происшествия 14 сентября 2023, 15:40 Ставшее местом посадки самолета под Новосибирском поле сняли на видео «Уральские авиалинии» сняли с воздуха место аварийной посадки Airbus A320

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Поле пшеницы, на которое 12 сентября совершил аварийную посадку самолет Airbus A320, теперь можно увидеть во всех подробностях. Съемки с воздуха в своем Telegram-канале опубликовали «Уральские авиалинии».

«Импровизированный аэропорт недалеко от поселка Московка Новосибирской области. Ловите кадры с высоты птичьего полета», — прокомментировали съемки в авиакомпании.

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Инцидент в воздухе произошел утром 12 сентября: у авиалайнера «Уральских авиалиний» Airbus A320, который следовал из Сочи в Омск, выявили сбой одной из трех гидросистем.

Летчикам пришлось в аварийных условиях сажать самолет на пшеничном поле Убринского района Новосибирской области. На борту в это время находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Власти Омской области ранее заявили, что представят к региональным наградам пилотов, посадивших самолет.