Происшествия 04 апреля 2024, 15:04 Ставропольца будут судить за избиение инспектора ДПС

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На Ставрополье будут судить водителя, который, будучи пьяным, набросился на трассе на инспектора ДПС. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на прокуратуру края.

В Труновском округе в феврале инспекторы ДПС остановили пьяного водителя, который ехал на угнанной машине. Он пытался уехать, и полицейским пришлось буквально держать его и машину, не давая скрыться. Мужчина отбивался и несколько раз ударил инспектора. Все происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Уголовное дело в отношении мужчны передали в суд, ему грозит до пяти лет колонии.

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