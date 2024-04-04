04 апреля 2024, 15:04
Ставропольца будут судить за избиение инспектора ДПС
На Ставрополье будут судить водителя, который, будучи пьяным, набросился на трассе на инспектора ДПС. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на прокуратуру края.
В Труновском округе в феврале инспекторы ДПС остановили пьяного водителя, который ехал на угнанной машине. Он пытался уехать, и полицейским пришлось буквально держать его и машину, не давая скрыться. Мужчина отбивался и несколько раз ударил инспектора. Все происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.
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Уголовное дело в отношении мужчны передали в суд, ему грозит до пяти лет колонии.
Полиция
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