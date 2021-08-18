Ставропольское МВД сообщило о проверке потерявшего пистолет в туалете полицейского

Ставропольское ГУ МВД проводит проверку в отношении полицейского, потерявшего табельный пистолет в сельском туалете. По итогам сотрудника привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили «360» в ведомстве.

По правилам полицейский должен был сразу же доложить о потере табельного оружия, а не пытаться скрыть пропажу, тратя время на самостоятельный поиск. Теперь обстоятельства пропажи пистолета выясняет его руководство.

Об инциденте с исчезновением оружия сообщил источник Life. По его словам, пистолет пропал в селе Солдато-Александровское. Старший лейтенант выезжал на оперативно-разыскные мероприятия. Освободившись уже ночью, он возвращался в отдел на личном автомобиле. По пути он посетил заброшенный сельский туалет, а когда приехал на работу, обнаружил, что потерял пистолет, написал сайт.

Издание также сообщило, что сначала страж порядка пытался искать оружие самостоятельно. Он якобы потратил на это весь следующий день, но результатов поиски не принесли. Тогда старший лейтенант решил признаться начальству в случившемся и написал рапорт, сообщает сайт.

По словам источника издания, после этого оружие начал искать личный состав местного отдела полиции. В итоге пистолет нашли утром рядом с тем самым туалетом.