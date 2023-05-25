Происшествия 25 мая 2023, 13:42 Ставропольский пенсионер сбил подростка на пешеходном переходе

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На Ставрополье подросток стал жертвой ДТП. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона сообщил сайт newstracker.ru.

Авария случилась в селе Красногвардейском на перекрестке улиц Красной и Орджоникидзе. По предварительным данным, пенсионер на «Оке» проехал на красный сигнал светофора и сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу 15-летнего школьника. Подросток получил различные ушибы и травму головы. Его госпитализировали. По факту ДТП начали проверку.

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