Ставропольский лжеадвокат присвоил 10 млн. Теперь его ждет суд

Отмечается, что 35-летняя женщина уверила потерпевшего, что работает адвокатом и может помочь ему урегулировать споры в правоохранительных органах и суде. Однако все средства она потратила на свои нужды и никакой помощи обратившемуся к ней не оказала.

Заведено уголовное дело. Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы.