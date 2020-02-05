05 февраля 2020, 17:57
Ставропольский лжеадвокат присвоил 10 млн. Теперь его ждет суд
Суд Ставрополя рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы города Изобильный, которая представлялась адвокатом и обманным путем присвоила себе 10 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Newtracker.ru.
Отмечается, что 35-летняя женщина уверила потерпевшего, что работает адвокатом и может помочь ему урегулировать споры в правоохранительных органах и суде. Однако все средства она потратила на свои нужды и никакой помощи обратившемуся к ней не оказала.
Заведено уголовное дело. Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы.