Три молодых жителя Невинномысска ночью справили нужду в мемориал Вечного огня. Кадры с аморальным поступком юношей попали на камеры городского наблюдения.

Видео разлетелось по городским региональным группам в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи социальной сети единогласно выразили недовольство поступком молодых людей и призвали городские правоохранительные органы разобраться с ситуацией. Они назвали поведение юношей «вопиющим» и «аморальным».

Инцидент произошел ночью 26 марта. По нему уже возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Сейчас полиция уже задержала злоумышленников.