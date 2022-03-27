facebook_pixel
    27 марта 2022, 17:00

    Ставропольские юноши перепутали Вечный огонь с уборной — теперь будут отвечать

    Молодежь Невинномысска справила нужду в Вечный огонь

    Анна Усачева

    Три молодых жителя Невинномысска ночью справили нужду в мемориал Вечного огня. Кадры с аморальным поступком юношей попали на камеры городского наблюдения.

    Видео разлетелось по городским региональным группам в соцсети «ВКонтакте».

    Пользователи социальной сети единогласно выразили недовольство поступком молодых людей и призвали городские правоохранительные органы разобраться с ситуацией. Они назвали поведение юношей «вопиющим» и «аморальным».

    Инцидент произошел ночью 26 марта. По нему уже возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Сейчас полиция уже задержала злоумышленников.