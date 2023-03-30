Эксклюзив 30 марта 2023, 16:23 Старый жилой дом загорелся на Патриарших прудах в Москве Источник «360»: семиэтажный жилой дом загорелся на Малой Бронной в Москве

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Информация о пожаре на Малой Бронной в Москве поступила в экстренные службы в 15:28. Возгорание зафиксировали в семиэтажном жилом доме старой постройке. Об этом сообщил источник «360».

«Пожар произошел в доме 32 на улице Малой Бронной. По предварительным данным, огонь вспыхнул в подвале, где находится типография», — отметил источник.

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Позднее собеседник «360» уточнил, что из подвала валил густой черный дым. Открытое горение удалось ликвидировать одним ручным водяным стволом.

«Площадь пожара — 10 квадратных метров, горит обшивка стен и потолка. Люди эвакуировалиь вроде до прибытия спасателей», — уточнил он.

В ГУ МЧС по Москве «360» подтвердили факт пожара.

«Команда прибыла, наблюдается задымление, пока разведка, информация по пострадавшим и что горит уточняется», — рассказал дежурный сотрудник МЧС.