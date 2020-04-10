Старый дом обрушился на глазах у жителей Хабаровска. Люди успели эвакуироваться

Жилой дом 50-х годов разрушился в Хабаровске. Там повреждены несущие конструкции, оставаться в здании уже невозможно. Жильцы экстренно покинули здание.

Речь идет о доме №22 на улице Зои Космодемьянской. ЧП произошло вечером 9 апреля. Хабаровчане сообщили о его разрушении в городскую диспетчерскую примерно в 20:00.

Как сообщили в администрации Хабаровска, в подвальном помещении разрушилась одна из опор. Потом посыпалась кирпичная кладка стен, прогнулся потолок. Из-за этого по несущим конструкциям дома пошли трещины, в квартирах просели полы.

Источник фото: пресс-служба администрации Хабаровска

На место приехали спасатели и представители власти. Примерно в 00:00 33 жильцов эвакуировали. В здании отключили коммуникации, вход к нему перекрыли. Сейчас решается вопрос о дальнейшем размещении людей.

Двухэтажный кирпичный дом построили еще в 1953 году. Там находится 16 квартир. По заявлению властей, городская межведомственная комиссия дважды (в 2017 и 2018 годах) признавала его аварийным. При этом, по утверждению городской администрации, жильцы сами не хотели покидать дом. Местный житель Юрий Золотарев, который опубликовал видео с места ЧП, говорит об обратном. Он рассказал, что люди давно просили переселить их из этого дома.

Место происшествия осмотрел глава города Сергей Кравчук. Также он поговорил с жильцами.

«Пока решается вопрос с заселением людей в помещения маневренного фонда, нужно срочно готовить документы и признавать эту ситуацию чрезвычайной. Спасателей прошу помочь жильцам забрать из дома имущество, так как эвакуировались они с пустыми руками», — заявил он.

По его словам, если личные вещи людей не удастся перевезти, то им компенсируют потери. Власти обещали обеспечить хабаровчан из этого дома всем необходимым на первое время. В том числе едой и постелью.

Как рассказали сайту kp.ru, по факту повреждения несущих конструкций дома организована проверка. Она позволит понять, нарушались ли жилищные права граждан.