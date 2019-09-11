Старт японского корабля к МКС отложен из-за пожара

Восьмой запуск японского космического грузовика Kounotori («Белый аист») к МКС отложили из-за пожара на стартовой площадке. Об этом сообщила компания Mitsubishi Heavy Industries — производитель ракеты-носителя H-IIB.

Старт с космодрома Танэгасима был запланирован на 6:33 по времени Токио (00:33 по Москве). Спустя 15 минут космический аппарат должен был отделиться от ракеты.

«Сегодняшний запуск откладывается, из-за того что в 3:05 утра (21:05 по Москве 10 сентября) возникло воспламенение около отверстия в палубе мобильной пусковой установки. Сейчас мы пытаемся потушить пожар», — сообщила Mitsubishi Heavy Industries в Twitter.

Судя по снимкам, сделанным у космодрома, ракета от воспламенения не пострадала.

Kounotori или HTV (H-II Transfer Vehicle) запустят к МКС еще дважды. Затем Япония должна перейти на усовершенствованную версию грузовика HTV–X.