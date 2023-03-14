Эксклюзив 14 марта 2023, 15:17 Ученица московской школы выстрелила в одноклассника во время урока Директор школы Юрова: ученица 9 класса выстрелила в спину однокласснику на уроке РИА «Новости»

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Ученица девятого класса выстрелила в спину однокласснику во время урока русского языка в Москве. Об этом «360» сообщила директор школы № 1577 Алла Юрова.

«На шестом уроке русского языка в девятом классе девочка выстрелила в спину из игрушечного пистолета в своего одноклассника, чтобы обратить на себя внимание и попала ему в шею», — отметила Юрова.

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По ее словам, учитель сделала старшеклассникам замечание и забрала у них пластмассовые пульки. Ученик пожаловался на обидчицу классному руководителю и в администрацию школы. Плохое самочувствие и видимые повреждения после выстрела у подростка не зафиксировали.

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Директор подчеркнула, что администрация учебного заведения начала служебное расследование, по итогам которого установят все обстоятельства происшествия. Кроме того, педагоги проведут беседу со старшеклассниками, подключат к работе психологов и школьную службу примирения.

«Мы находимся на постоянной связи с родителями ребят и сделаем все возможное, чтобы урегулировать возникшее недопонимание», — заключила Юрова.