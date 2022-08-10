Старшеклассники угнали машину у директора школы в Иркутской области

В Иркутской области сотрудники полиции поймали трех подростков, которые угнали машину. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

За помощью к правоохранителям обратился директор одной из школ Усть-Илимска. Он заявил об угоне своей машины LADA, которая была припаркована около дома.

Выяснилось, что машину угнали трое старшеклассников. Они попытались скрыться от стражей правопорядка, но у них ничего не вышло. Родителей молодых людей оштрафовали, а в отношении одного из угонщиков составили административный протокол.