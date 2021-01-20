20 января 2021, 17:11
Старшеклассник умер во время урока в Ростовской области
Ученик 10 класса одной из шахтинских школ в Ростовской области умер во время урока. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
«По предварительным данным, 20 января 2020 года ученик 10-го класса одного из учебных заведений города Шахты потерял сознание во время урока. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи провела реанимационные мероприятия, однако положительного результата они не дали. Подросток скончался», — сообщили в ведомстве.
Сейчас следователь осматривает место смерти 16-летнего парня и опрашивает свидетелей. СК начал доследственную проверку. Обстоятельства гибели школьника изучает и прокуратура.