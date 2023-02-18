Происшествия 18 февраля 2023, 13:30 Старовойт сообщил подробности обстрела деревни Елизаветовки Курской области Старовойт: в деревне Елизаветовке нарушено электроснабжение после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Постройки на территории четырех домовладений пострадали в деревне Елизаветовке Курской области после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Разбиты окна домов, повреждены крыши и заборы. Также нарушено электроснабжение деревни», — уточнил губернатор.

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По данным Старовойта, аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам.

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Ранее губернатор заявил, что во время утренней атаки украинских военных на приграничных районы Курской области в селе Горналь Суджанского района зафиксировали пять прилетов. Среди местных жителей никто не пострадал.

В окрестностях Елизаветовки и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района упали еще два снаряда. Из-за обстрелов без света остались поселок Краснооктябрьский и село Волфино.

Кроме того, в Елизаветовке пострадала газораспределительная станция. Там тоже начали срочный ремонт, подчеркнул Старовойт.