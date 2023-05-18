Происшествия 18 мая 2023, 10:34 Старовойт сообщил подробности о состоянии пострадавших при обстреле села под Курском Губернатор Старовойт: 2 человека получили осколочные ранения при обстреле ВСУ Глушкова Telegram

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Двух пострадавших при обстреле поселка Глушково Курской области госпитализировали с осколочными ранениями. Врачи оценили их состояне как средней тяжести. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

«Два жителя получили осколочные ранения средней тяжести. Пострадавшие доставлены в Глушковскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь», — рассказал он.

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ВСУ атаковали физкультурно-оздоровительный комплекс в Глушкове утром 18 мая, они сбросили на строение взрывчатое устройство. В результате этого в здании выбило стекла, пострадал и фасад, уточнил Старовойт.

Утром в четверг, по данным СМИ, взрыв произошел в Крыму. Там, рядом с Симферополем, с рельсов сошли пять вагонов с зерном. Восстановительные поезда и саперы направились к месту случившегося. Представители Крымской железной дороги (КЖД) уже заявили, что ЧП — результат действий посторонних лиц.