Важное 20 февраля 2023, 10:33 Старовойт сообщил об обстреле Курской области Губернатор Старовойт сообщил об обстреле поселка Краснооктябрьский в Курской области

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Утром 20 февраля ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Понедельник начался с очередного обстрела курского приграничья с территории Украины. Семь прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьский Глушковского района», — написал он.

По его словам, никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Однако из-за ударов энергоснабжение поселка вновь оказалось нарушено. Старовойт уточнил, что ремонтники приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация.

Накануне губернатор региона сообщал о том, что украинские националисты выпустили в сторону села Горналь девять ракет. В результате случившегося оказались повреждены три дома. Стекла зданий были выбиты, пострадали кровли и фасады.