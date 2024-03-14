Происшествия 14 марта 2024, 11:55 Старовойт сообщил о новых попытках прорыва ДРГ в районе поселка Теткино Старовойт: украинские ДРГ не оставили попыток прорыва в районе Теткина РИА «Новости»

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Украинские боевики продолжили попытки прорваться на территорию Курской области в районе поселка Теткино. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

«Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им это сделать», — подчеркнул он.

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Старовойт отметил, что в реальном бою у противника не получается достичь результата, на который он рассчитывает. На фоне этого украинская сторона наращивает информационные атаки.

«Игнорируйте угрозы и вбросы ЦИПсО, не распространяйте непроверенную информацию!» — призвал он.

Также губернатор попросил жителей сохранять бдительность. О подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах он попросил сообщать по номеру 112.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о боестолкновении у границы Белгородской области. Военкор Александр Коц публиковал данные об отражении атаки на погранпост Сподарюшино. Официально информация об этом подтверждена не была.