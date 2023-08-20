Происшествия 20 августа 2023, 09:08 Старовойт рассказал о состоянии пассажиров после атаки БПЛА на вокзал в Курске Старовойт: 50 пассажиров находились на вокзале в Курске в момент атаки БПЛА Роман Старовойт / Telegram-канал

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Украинские боевики совершили атаку на железнодорожный вокзал в Курске, в момент удара в здании находились 50 человек, сообщил в Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.

«В здании в момент взрыва находились 50 человек, их оперативно эвакуировали. Двое из пяти пострадавших от осколков от медицинской помощи отказались. Троих направили в Курскую областную больницу для осмотра. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал он.

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Старовойт отметил, что поручил оказать всю необходимую помощь для устранения последствий атаки.

«Задействуют все нужные средства и силы. Волонтеры начали работать на вокзале, они помогают пассажирам при посадке на поезда. За оперативное реагирование благодарю все службы», — добавил глава региона.

В ночь на воскресенье ВСУ атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Курске, пострадали крыша здания и первая посадочная платформа. Экстренные службы уже ликвидировали возгорание крыши вокзала.