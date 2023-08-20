Происшествия 20 августа 2023, 08:50 Старовойт рассказал о повреждениях вокзала в Курске после атаки беспилотника Старовойт сообщил о ликвидации последствий удара БПЛА по возкалу в Курске Роман Старовойт / Telegram-канал

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Экстренные службы ликвидировали основные последствия ночной атаки беспилотника в Курске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

«Основные последствия ночного удара украинского беспилотника на железнодорожном вокзале Курска устранили. Пожар ликвидировали в 03:46 утра», — написал он.

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Старовойт отметил, что пострадали первая платформа и крыша. Кроме того, взрывная волна вызвала разрушения в пешеходном тоннеле и зале ожидания. В самое ближайшее время начнутся ремонтные работы.

Глава региона отметил, что в настоящее время посадку на поезда проводят через южную и северную сторону без входа в вокзал.

«Посадку ведем со второй и третьей платформ, потому что первую закрыли на время устранения всех последствий удар», — добавил он.

По словам Старовойта, в момент удара в здании вокзала находились около 50 пассажиров, их оперативно эвакуировали.

В ночь на воскресенье украинские военные атаковали беспилотников здание железнодорожного вокзала в Курске, пять человек получили ранения.