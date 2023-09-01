Происшествия 01 сентября 2023, 09:16 Старовойт подтвердил падение только одного беспилотника в Курчатове Старовойт: подтвердилось падение одного БПЛА в Курчатове РИА «Новости»

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Попадание одного беспилотника в нежилое здание в Курчатове подтвердил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт. Он подчеркнул, что падение второго дрона не подтвердилось.

«Пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один», — пояснил он.

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При попадании дрона в нежилое здание оказался незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет, подчеркнул глава региона.

Ранее Старовойт сообщал о налете двух БПЛА, добавив, что все подробности и обстоятельства уточняются.